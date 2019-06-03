Пранкер из Мурманска вдохновил свою девушку выбежать полуголой во время финала Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-03T09:28:02+03:00

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- Это самые сумасшедшие 24 часа в моей жизни!!! Совершайте вещи, которые пугают вас, выходите из зоны комфорта. Надо делать то, что будешь вспоминать всю жизнь, - так прокомментировала свой неоднозначный поступок американская модель и актриса Кинси Волански.

Ее имя разлетелось по мировым СМИ из-за забега по футбольному полю во время финального матча Лиги чемпионов, где играли "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Девушка в разгар матча оказалась на поле лишь в откровенном купальнике, который почти не прятал ее достоинства. И пока стюарды одумались и стали ее ловить, успела пробежать несколько метров.

Выходка Кинси была не случайной. Она встречается с пранкером Виталием Здоровецким, к слову, уроженцем Мурманска, который уже заявлял о себе подобным образом. Так, в 2016 году он выбежал на площадку во время матча MBA в знак протеста против избирательной компании Трампа. А за два года до этого он сделал почти то же самое во время чемпионата мира по футболу. Правда, тогда он выступал не против политики, а чтобы пропиарить свой блог и розыгрыши.

Свою девушку Кинси Виталий тоже вдохновил на акцию, чтобы раскрутить ее "Инстаграм". И это помогло: в первые же часы после полуголого забега она набрала почти 2 миллиона подписчиков. Правда, потом ее страницу взломали. И теперь там всего 5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU