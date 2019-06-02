На Ленинградке в Мурманске BMW перевернулся на бок

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-02T15:37:27+03:00

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Мурманск уже не первый день поливает далеко не теплым, но уже летним дождем. Такая погода традиционно считается опасной для автомобилистов. Скользкая дорога неблагоприятно влияет на дорожную ситуацию, в целом. Конечно, о причинах произошедшей сегодня, 2 июня, в Мурманске аварии говорить еще рано, но мокрое дорожное полотно могло вполне стать одной из них.

- Авария. Ленинградка в районе съезда на Рогозерскую в сторону Первомайского. BMW на боку, спросили – в помощи не нуждаются. Аккуратно лежит еще столб от знака, - рассказывают очевидцы в группе «Мурманск ДТП ЧП» в «ВКонтакте».

В соцсетях северяне предполагают, что одной из возможных причин этого дорожно-транспортного происшествия также могла стать некачественная «резина» и превышение скорости. Тем не менее, к счастью, по предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Авария с БМВ на Ленинградке. 2.06.2019.Видео: vk.com/murmansk_dtp.

ИСТОЧНИК KP.RU