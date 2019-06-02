На Ленинградке в Мурманске BMW перевернулся на бок
Мурманск уже не первый день поливает далеко не теплым, но уже летним дождем. Такая погода традиционно считается опасной для автомобилистов. Скользкая дорога неблагоприятно влияет на дорожную ситуацию, в целом. Конечно, о причинах произошедшей сегодня, 2 июня, в Мурманске аварии говорить еще рано, но мокрое дорожное полотно могло вполне стать одной из них.
- Авария. Ленинградка в районе съезда на Рогозерскую в сторону Первомайского. BMW на боку, спросили – в помощи не нуждаются. Аккуратно лежит еще столб от знака, - рассказывают очевидцы в группе «Мурманск ДТП ЧП» в «ВКонтакте».
В соцсетях северяне предполагают, что одной из возможных причин этого дорожно-транспортного происшествия также могла стать некачественная «резина» и превышение скорости. Тем не менее, к счастью, по предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
Авария с БМВ на Ленинградке. 2.06.2019.Видео: vk.com/murmansk_dtp.
ИСТОЧНИК KP.RU