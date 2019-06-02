Соцсети: Новый министр строительства Мурманской области уже определен
Правительство Мурманской области рассталось с министром строительства и территориального развития Леонидом Каном 21 мая. Официальной причиной отставки главы ведомства стало состояние здоровья, и.о. была назначена его заместитель Елена Абраменко. А вот имя преемника так названо и не было. До этих выходных, когда не оживились телеграм-каналы.
- Поговаривают, что в понедельник министерство строительства Мурманской области возглавит чиновник из Крыма Максим Рудь (вопреки ожиданиям это мужчина). Репутация нового назначенца весьма спорна и сомнительна. Бывшие коллеги намекают, что Рудь давненько был в поисках работы, - сообщает один из них.
Максим Рудь до января 2018-го возглавлял "Фонд содействия капитальному ремонту" в городе Севастополе.
По информации другого канала, новый министр уже прибыл в регион, а его представление правительству состоится уже завтра. Вероятнее всего, это произойдет на традиционном 8-утреннем заседании.
ИСТОЧНИК KP.RU