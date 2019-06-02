Соцсети: Новый министр строительства Мурманской области уже определен

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-02T12:10:35+03:00

По информации источников, им станет чиновник из Крыма, который уже приехал в Заполярье

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Правительство Мурманской области рассталось с министром строительства и территориального развития Леонидом Каном 21 мая. Официальной причиной отставки главы ведомства стало состояние здоровья, и.о. была назначена его заместитель Елена Абраменко. А вот имя преемника так названо и не было. До этих выходных, когда не оживились телеграм-каналы.

- Поговаривают, что в понедельник министерство строительства Мурманской области возглавит чиновник из Крыма Максим Рудь (вопреки ожиданиям это мужчина). Репутация нового назначенца весьма спорна и сомнительна. Бывшие коллеги намекают, что Рудь давненько был в поисках работы, - сообщает один из них.

Максим Рудь до января 2018-го возглавлял "Фонд содействия капитальному ремонту" в городе Севастополе.

По информации другого канала, новый министр уже прибыл в регион, а его представление правительству состоится уже завтра. Вероятнее всего, это произойдет на традиционном 8-утреннем заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU