Северному флоту сегодня исполнилось 286 лет

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-01T18:58:37+03:00

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Сегодня, 1 июня, исполняется 286 лет со дня образования Краснознаменного Северного флота. Его история неразрывна с Кольским полуостровом: в 1733 году для защиты территорий Российской империи и морских торговых путей на Белом море и нашем побережье была создана эскадра вице-адмирала Петра Бредаля.

Главные торжественные мероприятия, естественно, в эту субботу состоялись в Североморске.

– В 8 часов утра на всех боевых кораблях и судах обеспечения прошел подъем государственного и военно-морского флагов, а также флагов расцвечивания. В домовой церкви штаба Северного флота состоялся благодарственный молебен небесному покровителю моряков – святому Николаю Чудотворцу. В нем принял участие командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, – сообщили в пресс-службе СФ.

Фото: Северный флот.

После на центральной площади города почтили память воинов героически сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

– За минувшие десятилетия североморцы составили героическую летопись смелых побед и свершений, за которыми стоит огромная сила духа, мужество и стойкость всех поколений российских военных моряков, их безупречная верность воинскому долгу, родному Отечеству. Эти славные традиции передаются из поколения в поколение и позволяют нам всем уверенно смотреть в будущее, – обратился к жителям мэр Владимир Евменьков. – В ЗАТО Североморск почти каждый имеет отношение к флоту, знает его проблемы и заботы, старается делать все необходимое, чтобы Северный флот оставался надежным форпостом на передовых рубежах обороны России!

Фото: Северный флот.

ИСТОЧНИК KP.RU