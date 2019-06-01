Ночью Кировск остался без света и тепла из-за непогоды
Пока Мурманск готовится отметить День защиты детей в первый день календарного лета, в Кировске праздничные мероприятия вынуждены перенести из-за непогоды. Теперь их проведение запланировано на 8 июня.
Вечером 31 мая стихия здесь разошлась в полную силу. Сильный ветер, град, гром и молния стали причиной аварийного отключения электроэнергии. Без света осталась даже Апатитско-кировская больница.
Гром и град в Кировске 1 июня.Видео: Макс Витченко.
Из-за неполадок пришлось также остановить подачу горячей воды в город, об этом стало известно ближе к ночи - около 22.00.
– Больница работала в штатном режиме - электроснабжение осуществлялось по резервной линии. В реанимации и операционных отключения энергии не было, а в 20.10 снабжение медучреждения было полностью восстановлено, – сообщили в администрации Кировска.
В мэрии уточняют, что в 21.30 всех потребителей электроэнергии подключили на постоянное питание, в том числе ЦТП, очистные сооружения и МКД. По данным кировской горэлектросети, во время аварии было обесточено около 20 домов. В основном это здания на улицах Ленина, Советской конституции, Олимпийской и Кондрикова.
Мачта РТПС в Кировске 31 мая 2019 года подверглась неоднократным ударам молний.Видео: vk.com/kirap51.
ИСТОЧНИК KP.RU