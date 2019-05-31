Следком: Маркшейдера в шахте Никеля затянуло в осевшую породу

СЕГОДНЯ 16:45 2019-05-31T16:45:08+03:00

В ведомстве уже начали процессуальную проверку по несчастному случаю на производстве

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Стопка доследственных проверок по несчастным случаям на производстве в следственном комитете увеличилась минимум на три. Напомним, в Мурманской области произошло за два дня несколько ЧП. На Апатито-нефелиновой обогатительной фабрики при проведении ремонтных работ двое рабочих упали между барабаном и мельницей. На территории Апатитской ТЭЦ экскаваторщик получил травмы, несовместимые с жизнью. А на шахте «Каула-Котсельваара» рудника «Северный» погиб 25-летний маркшейдер.

- По предварительно информации, около 10 часов утра 29 мая в шахте при производстве работ по замеру горной выработки маркшейдера затянуло в осевшую породу выпускной дучки. Мужчина погиб на месте, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

Следователи уже осмотрели место происшествия и начали процессуальную проверку по факту гибели рабочего на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU