2019-05-31T16:26:55+03:00
Происшествия

И.о. главврача Североморской ЦРБ: «Факты, подтверждающие издевательства санитаров над пожилой пациенткой, не найдены»

В больнице опросили всех сотрудников, даже тех, что находятся в отпуске
Варвара РУСЛАНОВА
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Максим Громов готов предоставить правоохранительным органам все документы. Фото: Североморские вестиМаксим Громов готов предоставить правоохранительным органам все документы. Фото: Североморские вести
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Уже который день медицинское учреждение флотской столицы, минздрав и правоохранительные органы стоят на ушах, пытаясь выяснить все обстоятельства громкого заявления пожилой жительницы Североморска Аллы Кармановой. Напомним, по словам бабушки, она попала в реанимацию местной больницы после инфаркта. Ночью к ней в палату вломились двое пьяных санитаров и стали издеваться над бедной женщиной. Проверки по факту публикации в СМИ начали в следственном комитете региона, областном министерстве здравоохранения и самой ЦРБ.

- Вчера мы начали внутреннее расследование, и уже успели опросить персонал. Тем, кто находится в данный момент в отпуске, обзвонили по телефону, - рассказал о ходе проверки «Североморским вестям» и.о. главного врача Североморской ЦРБ Максим Громов. – Факты, подтверждающие информацию, изложенную в Интернете, не найдены.

Также Максим Алексеевич подчеркнул, что готов предоставить правоохранительным органам все необходимые документы, в том числе и историю болезни их недавней пациентки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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