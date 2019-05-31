Начальника отряда исправительной колонии №17 в Мурманске оштрафовали на 800 тысяч рублей за взятку в 16 раз меньше

СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-31T14:19:42+03:00

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От возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в значительном размере» в отношении начальника отряда исправительной колонии №17 в Мурманске прошло ровно четыре месяца, а следователи успели не только довести его до конца, но и направить в суд. Служители Фемиды вынесли приговор нечистому на руку офицеру.

- Вопреки интересам службы с января 2017 года по январь 2019-го подсудимый пронес на территорию исправительного учреждения три мобильных телефона и две сим-карты, которые строжайше запрещены в колонии. В благодарность офицер взял 50 тысяч рублей, - рассказывают в следственном комитете по Мурманской области.

Напомним, изначально начальнику отряда инкриминировали часть 5 той же статьи Уголовного кодекса, в которой речь идет не о значительном размере взятки, а о крупном – 152 тысячи рублей. Все время пока шло следствие, сотрудник уголовно-исполнительной системы просидел под домашним арестом. Теперь же после приговора суда уже бывший офицер может передвигаться беспрепятственно – служители Фемиды решили не лишать его свободы, а оштрафовали его на 800 тысяч рублей и лишил как звания, так и возможности служить в правоохранительных органах ближайшие два года. Кстати, следователи предполагали, что дело может закончиться штрафом и соломку подстелили, арестовав автомобиль подсудимого.

ИСТОЧНИК KP.RU