2019-05-31T13:26:04+03:00
Происшествия

В Никеле на руднике погиб 25-летний маркшейдер

Несчастный случай произошел на шахте «Каула-Котсельваара»
Варвара РУСЛАНОВА
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Денис Байгужин приехал работать на Север из Башкартостана и погиб. Фото: Рудник "Северный"Денис Байгужин приехал работать на Север из Башкартостана и погиб. Фото: Рудник "Северный"
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Череда смертей на Кольском полуострове продолжается. А 29 мая и вовсе, кажется, станет черным днем для сотрудников обогатительных фабрик и шахи. За один день, как выясняется, погибло сразу два человека, за жизнь еще одного борются медики. Напомним, первый несчастный случай произошел на Апатито-нефелиновой обогатительной фабрики, где при проведении ремонтных работ двое рабочих упали между барабаном и мельницей. В этот же день ЧП произошло и на шахте «Каула-Котсельваара» рудника «Северный».

- 25-летний маркшейдер Денис Байгужин получил травму несовместимую с жизнью, - сообщает об инциденте группа «Рудник «Северный». – На шахте погибшей работал с октября прошлого года. Выражаем наши соболезнования семье и близким. Не уберегли!

К слову, до этого дня рудник «Северный» работал 691 день без несчастных случаев. Теперь отсчет придется начать заново. Мама погибшего Дениса Байгужина живет в Башкортостане. На предприятии уже открыли сбор средств для организации похорон на родине погибшего маркшейдера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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