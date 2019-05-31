В Мурманской области в День защиты детей запретят продажу алкоголя
Праздник должен быть трезвым, особенно если речь идет о Международном дне защиты детей. Завтра, 1 июня, в Мурманской области действует запрет на розничную продажу алкоголя, который распространится и на пивные напитки.
Ограничение традиционно коснется супермаркетов и других торговых точек региона. Отметим также, что запрет будет действовать и 27 июня, когда страна отпразднует День молодежи.
Первый день лета Мурманск встретит фестивалем «Комфортная городская среда». Его площадки будут работать в течение всего дня в самом центре города, поэтому водителям тоже придется столкнуться с временными трудностями.
В администрации сообщили, что 1 июня запрещены движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:
– на улице Пушкинской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 18 часов;
– на улице Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 20 часов.
Несмотря на предупреждение со стороны властей и правоохранительных органов, запрет на продажу алкоголя в Заполярье не обходится без нарушений. Так, в этом году в Мурманске магазин и закусочная продавали алкоголь выпускникам.
ИСТОЧНИК KP.RU