В Мурманской области в День защиты детей запретят продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-31T12:45:33+03:00

Продажа алкоголя будет запрещена в Мурманской области 1 июня 2019 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Праздник должен быть трезвым, особенно если речь идет о Международном дне защиты детей. Завтра, 1 июня, в Мурманской области действует запрет на розничную продажу алкоголя, который распространится и на пивные напитки.

Ограничение традиционно коснется супермаркетов и других торговых точек региона. Отметим также, что запрет будет действовать и 27 июня, когда страна отпразднует День молодежи.

Первый день лета Мурманск встретит фестивалем «Комфортная городская среда». Его площадки будут работать в течение всего дня в самом центре города, поэтому водителям тоже придется столкнуться с временными трудностями.

В администрации сообщили, что 1 июня запрещены движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

– на улице Пушкинской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 18 часов;

– на улице Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 20 часов.

Несмотря на предупреждение со стороны властей и правоохранительных органов, запрет на продажу алкоголя в Заполярье не обходится без нарушений. Так, в этом году в Мурманске магазин и закусочная продавали алкоголь выпускникам.

ИСТОЧНИК KP.RU