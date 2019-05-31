«Разобраться в наших интересах»: В минздраве Мурманской области проведут свою проверку по случаю в Североморской ЦРБ

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-31T13:11:26+03:00

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Разгорается скандал вокруг Североморской ЦРБ. Напомним, пожилая пациентка больницы Алла Карманова рассказала о том, что в реанимации, где она лежала с инфарктом, над ней издевались двое пьяных санитаров. Они сдернули одеяло с бедной женщины и обещали довести ее своими прыжками и ужимками до инсульта. В следственном комитете уже начали проверку по данному факту. В ведомстве намерены выяснить все обстоятельства случившегося и дать юридическую оценку действиям медицинских работников. Тоже самое намерены сделать и в министерстве здравоохранения Мурманской области.

- В настоящее время по фактам, изложенным в публикации средств массовой информации, министерством и администрацией больницы проводится служебная проверка. Разобраться в ситуации, прежде всего, в наших интересах, - отметила пресс-секретарь министерства здравоохранения Мурманской области Наталья Сыцвич.

ИСТОЧНИК KP.RU