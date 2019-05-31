Следователи проверяют информацию об издевательствах над бабушкой в Североморской ЦРБ

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-31T11:50:40+03:00

А город спал и не подозревал, что в реанимации местной больницы творятся ужасы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Женщина попала в реанимацию с инфарктом, но едва не заработала себе и инсульт

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То, что пришлось пережить пожилой жительнице Североморска Алле Кармановой, которая попала в реанимацию больницы, даже страшно представить. Ни сама пациентка, ни ее родственники никак не ожидали такого отношения от сотрудников медучреждения.

По словам северянки, ночью в палату к ней пришли двое пьяных санитаров и стали издеваться над ней. Молодые люди сдернули с нее одеяло вместе с датчиками, прыгали и улюлюкали, обещая довести бедную женщину до инсульта. Видимо потеряв в кураже остаток сил, один из санитаров ушел, а второй уснул прямо на полу в палате своей жертвы. Бабушка побоялась рассказать о ночном кошмаре персоналу Североморской ЦРБ, разговорить ее смогла только дочь.

- По факту публикации в средствах массовой информации о неправомерных действиях медицинских работников в отношении пациентки, находившейся в реанимационном отделении больницы Североморска, начата процессуальная проверка. Будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки действиям медицинских работников будет дана юридическая оценка, - отметили в следственном комитете по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU