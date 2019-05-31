В Дровяном у берега Кольского залива нашли утопленника

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-31T10:21:06+03:00

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Увы, в Мурманской области случается одна смерть за другой. Напомним, 29 мая на Апатито-нефелиновой обогатительной фабрики произошел несчастный случай: один рабочий погиб, за жизнь второго борются врачи. Не прошло и суток, как на территории Апатитской ТЭЦ экскаваторщик из Петрозаводска получил травмы, несовместимые с жизнью. И вот новая смерть…

- Вечером 30 мая в поселке Дровяном у берега Кольского залива было обнаружено тело мужчины с признаками утопления. По данному факту проводится доследственная проверка. Личность погибшего установлена – это 26-летний житель Мурманска. При осмотре признаком насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас наши сотрудники опрашивают очевидцев и родственников погибшего, а также проводят другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - рассказала старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

ИСТОЧНИК KP.RU