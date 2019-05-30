В Мурманской области намерены переформатировать структуру поддержки инвесторов

СЕГОДНЯ 17:47 2019-05-30T18:33:42+03:00

Одной из своих главных задач врио губернатора назвал защиту интересов региона на уровне федерации. Фото: правительство Мурманской области.

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Сегодня доля занятых работников в секторе малого и среднего предпринимательства к общей численности занятых в экономике Мурманской области составляет около 12% и занимает одну из самых низких позиций в стране.

– В условиях «северного удорожания» преференции и господдержка жизненно необходимы малым и средним предпринимателям. Наша задача переформатировать структуру поддержки инвесторов. Их мы должны заманивать, носить на руках и пылинки сдувать, но самое главное - это акцент на государственно - частное партнерство, – подчеркнул сегодня на своем выступлении в филармонии врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

В 2018 году на эти цели из средств областного и федерального бюджетов направлено порядка 78 миллионов рублей, за счет которых было предоставлено 134 льготных микрозайма, 20 грантов на создание собственного бизнеса, 23 целевых субсидии, выдано 23 поручительства, которые позволили привлечь более 420 миллионов рублей кредитных ресурсов.

Напомним, в Мурманской области будет создан центр «Мой бизнес», предполагающий переход к сервисному подходу предоставления услуг для бизнеса по принципу «одного окна». Более того, Корпорация развития Мурманской области должна стать реальным центром формирования и реализации всех инвестиционных проектов, «точкой сборки» по ним и центром поддержки предпринимателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU