2019-05-30T16:25:37+03:00
Общество

На должность главного врача Кандалакшской ЦРБ претендуют местный медик и доктор из Перми

Замену уволенному Владимиру Петрову не могут найти уже полтора месяца
Елена МОЛОДЦОВА
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Полтора месяца прошло, а главврача все нет. Фото: businessfinancialconsulting.comПолтора месяца прошло, а главврача все нет. Фото: businessfinancialconsulting.com
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Хотя врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, получив назначение на Крайний Север, не собирался махать шашками, увольняя всех и каждого, несколько человек под раздачу все-таки попали. Среди них оказался и главный врач Кандалакшской ЦРБ Владимир Петров. Напомним, Андрея Чибиса настолько возмутило положение дел в самой южной больнице региона, что он распорядился уволить ее руководителя прямо на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. С тех пор прошло полтора месяца, а исполнять обязанности главного врача Кандалакшской ЦРБ продолжает первый заместитель Петрова Валентина Руденко.

- Решение о назначении нового руководителя больницы в Кандалакше пока неприятно. На данный момент на эту должность претендуют два кандидата. Первый - житель Кандалакши, а второй - доктор из Перми, - рассказала «КП» пресс-секретарь Кандалакшской ЦРБ Наталья Сыцевич. – Рассматривается также возможность выбора главного врача больницы на конкурсной основе.

Видимо найти замену Владимиру Петрову оказалось не так-то просто, как казалось на первый взгляд. Зато команда Андрея Чибиса успешно реализует антикризисный план по реанимации здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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