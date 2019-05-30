2019-05-30T15:52:31+03:00
Общество

Архитекторы из Москвы хотят по другому зонировать будущую набережную в Мончегорске

А еще уделят особое внимание велодорожкам
Елена МОЛОДЦОВА
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Концепцию будущей набережной в Мончегорске оставят прежней, разве что немного усилят. Фото: Администрация МончегорскаКонцепцию будущей набережной в Мончегорске оставят прежней, разве что немного усилят. Фото: Администрация Мончегорска
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Несмотря на то, что проект благоустройства Ленинградской набережной в Мончегорске одержал победу на федеральном конкурсе малых городов и исторических поселений, доработка ему все же не помешает. С этой целью в город приехали два московских архитектора.

- У Мончегорска удивительная природа и огромный туристический потенциал, который обязательно нужно раскрыть, - отметил руководитель проектной группы Егор Сбаранский. – Мы отталкивались от той идеи, которая была разработана на конкурс. Мы хотим усилить и уплотнить всю концепцию с учетом ландшафта и климата.

Столичные гости посмотрели и на сам Мончегорск, и на проект его благоустройства и сразу нашли минусы. Необходимо переделать зонирование - в таком виде оно несколько неудобно для горожан. Например, гриль-зона по плану располагается недалеко от жилых домов и может доставлять неудобства их обитателям, а «Зрелищная зона» за памятником Защитникам Заполярья должна быть местом созерцательного тихого отдыха, а не площадкой для массовых мероприятий. Также архитекторы намерены тщательно проработать защиту от снега и ветра на местах отдыха. Учитывая особенности северного климата, это точно лишним не будет. А еще москвичи уделят особое внимание велодорожкам, которые положат начало развитию инфраструктуры в Мончегорске.

- До конца 2019 года должны пройти инженерные изыскания и разработана проектно-сметная документации, сами работы по благоустройству Ленинградской набережной начнутся в следующем году, - отметили в администрации Мончегорска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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