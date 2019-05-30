В Кировске госпитализировали 79-летнюю бабушку, разбившую голову на улице

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-30T12:12:10+03:00

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В Кировске 79-летняя пенсионерка получила серьезную травму после того, как споткнулась о незакрепленную решетку водоотвода. Такую версию случившегося рассказали в социальных сетях.

– У бабушки разбита голова - рассечение около 6 сантиметров, – сообщили подписчики группы «Суровая реальность» после ЧП.

В органы внутренних дел информация из медицинского учреждения, куда госпитализировали женщину, не поступала.

Фото: vk.com/kirap51.

– Нам сообщают в случае получения гражданами телесных повреждений криминального характера. Изначально информации о том, что пенсионерка споткнулась о решетку, не было. 28 мая в службу «112» позвонила женщина и попросила помощи для бабушки, которая, по ее словам, упала. Ей стало плохо на улице, – рассказала «КП» заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева. - Через некоторое время приехала «скорая медицинская помощь» и забрала пострадавшую в реанимацию Апатитско-Кировской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU