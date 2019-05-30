2019-05-30T12:12:10+03:00
Происшествия

В Кировске госпитализировали 79-летнюю бабушку, разбившую голову на улице

По словам очевидцев, пенсионерка споткнулась о незакрепленную решетку водоотвода
Светлана УФИМЦЕВА
Поделиться:
Случайные прохожие помогли пострадавшей до приезда медиков. Фото: vk.com/kirap51.Случайные прохожие помогли пострадавшей до приезда медиков. Фото: vk.com/kirap51.
Изменить размер текста:

В Кировске 79-летняя пенсионерка получила серьезную травму после того, как споткнулась о незакрепленную решетку водоотвода. Такую версию случившегося рассказали в социальных сетях.

– У бабушки разбита голова - рассечение около 6 сантиметров, – сообщили подписчики группы «Суровая реальность» после ЧП.

В органы внутренних дел информация из медицинского учреждения, куда госпитализировали женщину, не поступала.

Фото: vk.com/kirap51.

Фото: vk.com/kirap51.

– Нам сообщают в случае получения гражданами телесных повреждений криминального характера. Изначально информации о том, что пенсионерка споткнулась о решетку, не было. 28 мая в службу «112» позвонила женщина и попросила помощи для бабушки, которая, по ее словам, упала. Ей стало плохо на улице, – рассказала «КП» заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева. - Через некоторое время приехала «скорая медицинская помощь» и забрала пострадавшую в реанимацию Апатитско-Кировской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На должность главного врача Кандалакшской ЦРБ претендуют местный медик и доктор из Перми
Архитекторы из Москвы хотят по другому зонировать будущую набережную в Мончегорске
Здравоохранение Мурманской области недополучило из федерального бюджета 800 миллионов рублей
В Апатитах погиб экскаваторщик, которому зажало голову между кабиной и штоком ковша
По Ковдору бегает лось
В Кандалакше в квартире обрушился потолок
Новорожденные зайчата из Мурманска едут в Москву
В Кандалакше пьяная бизнесвумен подожгла павильон из-за невыгодных условий аренды
В Коле красная иномарка на полной скорости переехала сидящего на дороге кота
Андрей Чибис: «Корректировки по отоплению оплачивать не надо!»
Три Toyota: Под Мурманском в аварии пострадали женщина и две девочки
В Апатитах на территории АНОФ-2 погиб рабочий
В Мурманске покажут фильм о путешествии на Камчатку
Северяне просят авиакомпанию раскрасить самолет «Мурманск»… в треску
В Кировске сотни людей выстроились в форме солнца в честь наступления полярного дня
В «Домодедово» приземлился рейс из Мурманска с технической неисправностью
Из Вологды в Мурманск пустили дополнительные поезда
В Мурманской области поймали пару из Ирака, пытавшуюся улизнуть в Норвегию
Выброшенные на свалку надгробия из Долины Славы перефотографировали и скоро утилизируют