В Коле красная иномарка на полной скорости переехала сидящего на дороге кота

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-30T10:33:20+03:00

Животное было на самовыгуле, домой приходило только есть и спать

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Не успело народное негодование утихнуть после шокирующего случая на улице Бреговой в Мурманске – напомним, водитель Range Rover медленно переехал лежащего на дороге годовалого пса – как произошел еще один похожий случай. На этот раз страшный инцидент произошел в Коле в переулке Островском.

- 29 мая в районе 15:20 водитель на красной иномарке сбил сидячего на дороге котенка. Автомобилист в нарушении ПДД летел на большой скорости и даже не предпринял маневра для того, чтобы уйти от столкновения. Кот был в красном противоблошином ошейнике, - сообщил об аварии Олег Волок.

Бедняга погиб на месте, кажется, даже не успев понять, что скоро умрет. Несмотря на то, очевидцев вопиющего случая было немало, никто не запомнил госномер красной иномарки. Зато пользователи внимательно посмотрев фотографии с места ДТП, пришли к выводу, что водитель мог избежать трагедии: дорога достаточно широкая и место для маневра было. Так что либо автомобилист не заметил кота, либо сбил его специально.

- Это мой кот… был. Он у нас постоянно на улице гулял, дома только спал и ел. И в туалет на улицу ходил. Он очень хороший и умненький был, - отозвалась хозяйка погибшего котика Валентина Юдина.

И тем самым навлекла на себя возмущенные комментарии: отпускать животное на самовыгул опасно и безответственно.

- Если он гулять и в туалет ходит, так что мне быть злыдней и смотреть, как он плачет у двери и на улицу просится... – попыталась отпереться колянка.

ИСТОЧНИК KP.RU