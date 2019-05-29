Северяне просят авиакомпанию раскрасить самолет «Мурманск»… в треску

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-29T16:34:19+03:00

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У известной российской авиакомпании в парке есть сразу два необычных самолета. Лайнеры не только носят названия городов, но и имеют уникальную раскраску. Так Boeing 747-400 с бортовым номером EI-XLD носит гордое имя «Южно-Сахалинск» и называется «Тигролет», а его младший брат Boeing-777-300 «Уссурийск» (EI-UNP) зовется «Леолетом».

- Многие знают о том, что воздушным судам одной авиакомпании присваиваются названия городов Российской Федерации. На носовой части фюзеляжа под кабиной пилотов размещается название и герб города. Есть и самолет и с названием «Мурманск» (VP-BWG). Почему бы не раскрасить его красиво по аналогии с «Леолетом»? Какой бы рисунок, ассоциирующийся с Мурманском, нанесли вы? – такое интересное предложение появилось в группе «Мурманск Live».

Разумеется, пользователи тут же подхватили идею и стали фантазировать на этот счет. В качестве вариантов для росписи были предложены северное сияние, треска, которая должна превратить самолет, по задумке автора, в «Тресколет», нерпа и даже северный олень.

- Белого мишку! И носик такой черненький блестящий. А название дали бы «Мурманск-Умка», - предложила Евгения Алферова. – В Мурманской области они не водятся, зато в Арктике – да, а мы – Арктика!

Кстати, еще один вариант, предложенный жителями столицы Заполярья, - изобразить на лайнере портрет врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Судя по всему, приехавший чуть больше двух месяцев назад на Кольский полуостров «варяг» уже завоевал любовь северян.

ИСТОЧНИК KP.RU