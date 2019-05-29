В Кировске сотни людей выстроились в форме солнца в честь наступления полярного дня

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-29T14:59:06+03:00

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Полярный день продолжает свое торжественное шествие по Кольскому полуострову. Напомним, 22 мая его встречали в Мурманске, позавчера – в Оленегорске, а буквально вчера – в Мончегорске, Ловозере и Ревде. Сегодня полярный день добрался до Кировска, Апатитов и Ковдора. У подножья Хибин начало периода незаходящего за горизонт солнца встретили необычным флешмобом.

В 14:00 в театральном дворике Кировского Дворца культуры больше сотни человек выстроились в форме солнца: в центре встали те, кто держал желтые воздушные шарики, а от них в разные стороны разбежались лучики – яркие ленты ткани, которые держали дети и взрослые. Разумеется, все это под музыкальное сопровождение. Получилось очень красиво и жизнерадостно.

Кстати, для Кировска это не первая подобная акция. Напомним, в День Победы северяне выстраивались в большую красную звезду. В этот раз после флешмоба горожанам представили полную картину грядущего горного фестиваля «Полярный день», который стартует у подножья Хибин ровно через месяц.

- Наш город становится пилотной площадкой для уникального проекта. Это будет наше общее достояние с собранными воедино любимыми местами и местными легендами, которое будет применимо к территории, празднику и туристам. Программа насыщенная, интересная и необычная для Кировска. Предложения и замечания приветствуются, - отметила одна из организаторов «Полярного дня» Вероника Селиверстова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/711702" frameborder="0"></iframe> В Кировске встретили полярный день необычным флешмобом.29 мая на широте Кировска наступил астрономический полярный день. Это событие горожане решили отметить необычным флешмобом - больше сотни человек выстроились в форме солнца. Автор: Администрация Кировска! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU