В «Домодедово» приземлился рейс из Мурманска с технической неисправностью

СЕГОДНЯ 14:14 2019-05-29T14:16:33+03:00

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После трагических событий в столичном аэропорту «Шереметьево» не только мурманчане, но и все россияне летают с опаской. Однако без инцидентов, щекочущих нервы и без того взволнованных пассажиров, все же не обходится.

- Утром 28 мая в аэропорту «Домодедово» приземлился рейс Мурманск-Москва. Пилот во время полета заметил проблемы с гидросистемой самолета и смог посадить самолет благополучно, - сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал источник «КП», вероятно речь идет об утреннем рейсе WZ5522 авиакомпании Red Wings, который вылетел из аэропорта «Мурманск» с небольшой задержкой. К слову, последняя произошла из-за вопросов с исправностью авиалайнера. К счастью, все закончилось благополучно.

Напомним, 5 мая в «Шереметьево» совершил жесткую посадку рейс Москва-Мурманск, который вернулся в аэропорт вылета после того, как в него попала молния. При соприкосновении с взлетно-посадочной полосой Sukhoi Superjet 100 загорелся. В огне, который охватил хвост самолета, погиб 41 человек. Еще 37 пассажирам удалось спастись.

ИСТОЧНИК KP.RU