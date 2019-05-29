2019-05-29T14:53:28+03:00
Общество

Из Вологды в Мурманск пустили дополнительные поезда

Даты отправления назначены на конец мая и начало июня
Светлана УФИМЦЕВА
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Дополнительные составы пришлось выводить на путь следования из-за увеличения пассажиропотока.Дополнительные составы пришлось выводить на путь следования из-за увеличения пассажиропотока.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Через два дня начнется лето, по крайней мере, календарное. Это пора, когда северяне активно устремляются в отпуска. Из-за чего Российским железным дорогам приходится выпускать на пути следования дополнительные составы. Поезда между Вологдой и Мурманском назначены на конец мая и начало июня.

Так, поезд № 144 отправится к нам из Вологды сегодня, 29 мая, 31 мая и 2 июня в 12.40. В Мурманск он прибудет соответственно 30 мая, 1 и 3 июня в 18.00.

Поезд № 143 поедет из столицы Заполярья 31 мая, 2 и 4 июня в 6.15. На вологодском вокзале его будут встречать 1, 3 и 5 июня в 13.15.

– Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России, - Ред.) и на rzd.ru в разделе «Пассажирам», – уточнили в пресс-службе РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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