2019-05-29T13:40:18+03:00
Происшествия

В Мурманской области поймали пару из Ирака, пытавшуюся улизнуть в Норвегию

Вместо новой благополучной жизни иностранцы заработали уголовное дело
Варвара РУСЛАНОВА
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Ни у 27-летнего гражданина Ирака, ни у его 28-летней соотечественницы при себе не оказалось разрешительных документов. Фото: ФСБ России по Мурманской областиНи у 27-летнего гражданина Ирака, ни у его 28-летней соотечественницы при себе не оказалось разрешительных документов. Фото: ФСБ России по Мурманской области
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Благополучная и сытая страна Фьордов так и манит жителей Ближнего Востока, которые устали от бесконечных гражданских войн. Здесь на Севере они ищут покоя, мира и достатка. Вот только путь к исполнению заветных желаний слишком тернист.

- При попытке незаконно пересечь государственную границу России и Норвегии были задержаны двое граждан Исламской Республики Ирак. У 27-летнего мужчины и его 28-летней спутницы при себе не было действительных документов, не говоря уже о том, что пересечь границу, они собирались вне установленного пункта пропуска, - рассказывают в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия.

Однако неудавшийся побег в Норвегию обернулся для них уголовным делом, которое в федеральной службе безопасности возбудили по части 3 статьи 322 УК РФ «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Теперь паре грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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