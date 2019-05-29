В Мурманской области поймали пару из Ирака, пытавшуюся улизнуть в Норвегию
Благополучная и сытая страна Фьордов так и манит жителей Ближнего Востока, которые устали от бесконечных гражданских войн. Здесь на Севере они ищут покоя, мира и достатка. Вот только путь к исполнению заветных желаний слишком тернист.
- При попытке незаконно пересечь государственную границу России и Норвегии были задержаны двое граждан Исламской Республики Ирак. У 27-летнего мужчины и его 28-летней спутницы при себе не было действительных документов, не говоря уже о том, что пересечь границу, они собирались вне установленного пункта пропуска, - рассказывают в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия.
Однако неудавшийся побег в Норвегию обернулся для них уголовным делом, которое в федеральной службе безопасности возбудили по части 3 статьи 322 УК РФ «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Теперь паре грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU