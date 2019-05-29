Выброшенные на свалку надгробия из Долины Славы перефотографировали и скоро утилизируют

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-29T12:26:03+03:00

А вот виновных в халатном отношении к памятным плитам найти не удалось

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Десять дней понадобилось комиссии, созданной по поручению врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, чтобы разобраться, кто устроил свалку надгробий воинских захоронений из Долины Славы. Напомним, груду памятных плит обнаружили мурманчане в районе Верхне-Ростинского шоссе. Инцидент получил широкий общественный резонанс среди не только простых северян, но и поисковиков, и краеведов. А в обстоятельствах кощунственной ситуацию стали разбираться не только чиновники, но и следственный комитет. Правда, первые оказались оперативнее.

- До 2004 года в Долине Славы располагалось воинское кладбище, надгробия на котором были разные. Потом в течение шести лет шли работы по объединению памятников и захоронений в единый мемориальный комплекс. В итоге замененные надгробья и плиты были вывезены из Долины Славы подрядчиком. Правда, документов, оговаривающих обязанности и условия их утилизации, найти не удалось, - рассказал председатель комиссии, вице-губернатор Мурманской области Роман Дурягин.

Кстати, сами надгробия свалили на участке, прилегающем к территории обанкротившегося в 2017 году подрядчика «Трест Спецдорстрой». Установлено, что изначально они были аккуратно сложены в поддонах.

- 20 мая все надгробия были вывезены с места хранения на площадку Управления дорожного хозяйства Мурманска. Каждая из 92 плит была сфотографирована, а снимки переданы на хранение в военный комиссариат области. Сейчас решается вопрос об их утилизации, - отметил Роман Дурягин.

ИСТОЧНИК KP.RU