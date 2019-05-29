Выброшенные на свалку надгробия из Долины Славы перефотографировали и скоро утилизируют
Десять дней понадобилось комиссии, созданной по поручению врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, чтобы разобраться, кто устроил свалку надгробий воинских захоронений из Долины Славы. Напомним, груду памятных плит обнаружили мурманчане в районе Верхне-Ростинского шоссе. Инцидент получил широкий общественный резонанс среди не только простых северян, но и поисковиков, и краеведов. А в обстоятельствах кощунственной ситуацию стали разбираться не только чиновники, но и следственный комитет. Правда, первые оказались оперативнее.
- До 2004 года в Долине Славы располагалось воинское кладбище, надгробия на котором были разные. Потом в течение шести лет шли работы по объединению памятников и захоронений в единый мемориальный комплекс. В итоге замененные надгробья и плиты были вывезены из Долины Славы подрядчиком. Правда, документов, оговаривающих обязанности и условия их утилизации, найти не удалось, - рассказал председатель комиссии, вице-губернатор Мурманской области Роман Дурягин.
Кстати, сами надгробия свалили на участке, прилегающем к территории обанкротившегося в 2017 году подрядчика «Трест Спецдорстрой». Установлено, что изначально они были аккуратно сложены в поддонах.
- 20 мая все надгробия были вывезены с места хранения на площадку Управления дорожного хозяйства Мурманска. Каждая из 92 плит была сфотографирована, а снимки переданы на хранение в военный комиссариат области. Сейчас решается вопрос об их утилизации, - отметил Роман Дурягин.
ИСТОЧНИК KP.RU