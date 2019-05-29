2019-05-29T11:05:58+03:00
Происшествия

8 уголовных дел: Два кандалакшанина промышляли кражами, грабежами и угонами

Разбойников с юга Мурманской области ждет суд
Варвара РУСЛАНОВА
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Теперь разбойникам придется ответить за содеянное перед законом.Теперь разбойникам придется ответить за содеянное перед законом.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Оба безработные, один ранее судим. Вот краткая характеристика двух разбойников с юга Мурманской области, которые год зарабатывали себе на жизнь тем, грабили, крали и угоняли. Следователи насчитали восемь эпизодов в их послужном списке, которое позже объединили в одно уголовное дело.

- Например, весной прошлого года два товарища – одному 30 лет, второму 28 – выставили окна в цеху одного из промышленных предприятий и вытащили компьютерное оборудование. В полицию с заявлением обратился руководитель организации, и вскоре сотрудники уголовного розыска вышли на злоумышленников, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В итоге на разбойников возбудили уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: 158 «Кража», 161 «Грабеж» и 166 «Незаконное завладение транспортным средством без цели хищения». За год они нанесли кандалакшанам ущерб почти на 80 тысяч рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, который оценит насколько потянет их бурная деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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