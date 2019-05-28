Полиция: Мужчина, умерший в больнице Мурманска, упал и ударился головой

СЕГОДНЯ 16:49 2019-05-28T17:25:00+03:00

Очевидцы его падения утверждают, что погибшего никто не избивал

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90-е отменяются. В правоохранительных органах утверждают, что мужчину, который скончался 26 мая в больнице в столице Заполярья, никто не избивал. Напомним, знакомая погибшего ищет через соцсети очевидцев нападения на ее друга, а следственный комитет региона начал по факту гибели мурманчанина процессуальную проверку.

- 18 мая из медицинского учреждения в отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 42-летнего мужчины с телесными повреждениями. Сотрудники приехали в больницу и опросили пострадавшего. По словам мужчины, травмы он получил в результате собственной неосторожности, - сообщает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской Анастасия Сигаева.

Как рассказал сам мурманчанин, утром он выходил из подъезда своего дома и упал с высоты собственного роста. Как выяснилось позже, падение оказалось крайне неудачным - он ударился головой.

- Сотрудники также выехали на место происшествия и опросили очевидцев, которые подтвердили версию погибшего, - отмечают в ведомстве.

Материалы полицейской проверки уже переданы в СКР для более детального разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU