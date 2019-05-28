2019-05-28T17:25:00+03:00
Происшествия

Полиция: Мужчина, умерший в больнице Мурманска, упал и ударился головой

Очевидцы его падения утверждают, что погибшего никто не избивал
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
События развернулись в Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина.События развернулись в Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

90-е отменяются. В правоохранительных органах утверждают, что мужчину, который скончался 26 мая в больнице в столице Заполярья, никто не избивал. Напомним, знакомая погибшего ищет через соцсети очевидцев нападения на ее друга, а следственный комитет региона начал по факту гибели мурманчанина процессуальную проверку.

- 18 мая из медицинского учреждения в отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 42-летнего мужчины с телесными повреждениями. Сотрудники приехали в больницу и опросили пострадавшего. По словам мужчины, травмы он получил в результате собственной неосторожности, - сообщает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской Анастасия Сигаева.

Как рассказал сам мурманчанин, утром он выходил из подъезда своего дома и упал с высоты собственного роста. Как выяснилось позже, падение оказалось крайне неудачным - он ударился головой.

- Сотрудники также выехали на место происшествия и опросили очевидцев, которые подтвердили версию погибшего, - отмечают в ведомстве.

Материалы полицейской проверки уже переданы в СКР для более детального разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курсанты МГТУ снова смогут проходить практику на барке «Седов»
Группа «АлисА» станет хедлайнером третьего дня фестиваля «КИНОпробы-2019»
Мурманская область отмечает свое 81-летие
В Мурманске ищут дом для собаки, которая несколько дней голодала на улице
В Мурманске фермер обманул государство на миллион рублей
Одиннадцатиклассницам в Мурманской области предложили на выпускной нарядиться в платья из мусора
Дело о педофилии: в Карелии вынесли приговор директору музея и жителю Североморска
Из-за пожара в Коле северяне получат заказанную мебель не раньше июля
В Апатитах догхантеры раскидали отраву в колбасе
В Мурманске ищут свидетелей того, как на улице до смерти избили мужчину
«Архитектурный десант»: В Апатитах благоустроят пешеходную улицу, а в Кировске внедрят промышленный дизайн
Под Мурманском на искусственную насыпь разгрузили три вагона с мусором
В Североморске горит списанный эсминец «Гремящий»
В Мурманской области неделю работает комиссия генпрокуратуры
В Мурманске от отлова спасают брата погибшего под колесами джипа щенка