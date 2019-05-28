Группа «АлисА» станет хедлайнером третьего дня фестиваля «КИНОпробы-2019»

СЕГОДНЯ 16:23 2019-05-28T16:58:57+03:00

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Новость, которую так долго ждали! В заключительный день фестиваля «КИНОпробы» на зрителей обрушится мощь русского рока. И это будет великолепно, ведь хедлайнером станет признанная легенда - группа «АлисА». За свою историю она пережила многое, но продолжает оставаться все такой же мощной и энергичной единицей музыкального пространства нашей страны.

- Коллектив испытал и преследования со стороны властей, и официальные награды, и безумства фанатов, и относительное затишье, и феерию рок-н-ролльной идеи, а затем - гармонию и торжество веры, - сообщают организаторы фестиваля. - «АлисА» - это армия последователей, движение, несущее дух русского рока, главными столпами которого стали сила, воля и свобода.

Во главе с Константином Кинчевым группа более 35 лет является желанным гостем на главных площадках страны, и «КИНОпробы» не исключение. В очередной раз музыканты выйдут на сцену в Окуловке 23 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU