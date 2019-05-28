2019-05-28T16:21:43+03:00
Общество

Мурманская область отмечает свое 81-летие

Наш регион был образован 28 мая 1938 года
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Кольский полуостров, его Терский берег упоминается в летописях с XII столетия.Кольский полуостров, его Терский берег упоминается в летописях с XII столетия.Фото: Олег ФИЛОНОК
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 мая 2019 года, отмечается 81-летняя годовщина со дня образования Мурманской области. В 1938 году правительство Советского Союза преобразовало тогда еще округ Ленинградской области в отдельный регион. Теперь в Заполярье на территории 144,9 тысячи квадратных километров живет более 748 тысяч человек.

С праздником мурманчан поздравили и первые лица региона.

- Поздравляю всех северян! В нашу Мурманскую область невозможно не влюбиться, ее красота и масштаб очаровывают, ее перспективы вдохновляют, а ее стратегическое значение для страны заставляет каждый день двигаться вперед и максимально требовательно относиться к себе. Это - необыкновенная земля, на которой живут совершенно особенные люди. Я всем сердцем благодарен вам за теплый прием и сделаю все возможное, чтобы оправдать тот аванс доверия, который вы мне дали, - написал врио губернатора Мурманской области на своей странице во «Вконтакте».

Присоединилась к Андрею Чибису и экс-губернатор Марина Ковтун, посвятившая Заполярью пост в Instagram.

kovtunmurmankovtunmurman
Сегодня день образования Мурманской области! От всей души поздравляю своих земляков с этой знаменательной датой! Наш заполярный край навсегда в сердце каждого, кто родился, жил, живет и работает на благо области!
299 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

День образования Мурманской области гражданские служащие региона отмечали по-особенному. В полдень они собрались в МАГУ и областной научной библиотеке, чтобы написать диктант «Мой край – моя гордость». В нем содержится 30 вопросов, различной направленности, но напрямую касающихся нашей малой Родины.

Подобный краеведческий диктант проводится уже во второй раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курсанты МГТУ снова смогут проходить практику на барке «Седов»
Полиция: Мужчина, умерший в больнице Мурманска, упал и ударился головой
Группа «АлисА» станет хедлайнером третьего дня фестиваля «КИНОпробы-2019»
В Мурманске ищут дом для собаки, которая несколько дней голодала на улице
В Мурманске фермер обманул государство на миллион рублей
Одиннадцатиклассницам в Мурманской области предложили на выпускной нарядиться в платья из мусора
Дело о педофилии: в Карелии вынесли приговор директору музея и жителю Североморска
Из-за пожара в Коле северяне получат заказанную мебель не раньше июля
В Апатитах догхантеры раскидали отраву в колбасе
В Мурманске ищут свидетелей того, как на улице до смерти избили мужчину
«Архитектурный десант»: В Апатитах благоустроят пешеходную улицу, а в Кировске внедрят промышленный дизайн
Под Мурманском на искусственную насыпь разгрузили три вагона с мусором
В Североморске горит списанный эсминец «Гремящий»
В Мурманской области неделю работает комиссия генпрокуратуры
В Мурманске от отлова спасают брата погибшего под колесами джипа щенка