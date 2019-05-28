Мурманская область отмечает свое 81-летие

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-28T16:21:43+03:00

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Сегодня, 28 мая 2019 года, отмечается 81-летняя годовщина со дня образования Мурманской области. В 1938 году правительство Советского Союза преобразовало тогда еще округ Ленинградской области в отдельный регион. Теперь в Заполярье на территории 144,9 тысячи квадратных километров живет более 748 тысяч человек.

С праздником мурманчан поздравили и первые лица региона.

- Поздравляю всех северян! В нашу Мурманскую область невозможно не влюбиться, ее красота и масштаб очаровывают, ее перспективы вдохновляют, а ее стратегическое значение для страны заставляет каждый день двигаться вперед и максимально требовательно относиться к себе. Это - необыкновенная земля, на которой живут совершенно особенные люди. Я всем сердцем благодарен вам за теплый прием и сделаю все возможное, чтобы оправдать тот аванс доверия, который вы мне дали, - написал врио губернатора Мурманской области на своей странице во «Вконтакте».

Присоединилась к Андрею Чибису и экс-губернатор Марина Ковтун, посвятившая Заполярью пост в Instagram.

kovtunmurman Сегодня день образования Мурманской области! От всей души поздравляю своих земляков с этой знаменательной датой! Наш заполярный край навсегда в сердце каждого, кто родился, жил, живет и работает на благо области!

День образования Мурманской области гражданские служащие региона отмечали по-особенному. В полдень они собрались в МАГУ и областной научной библиотеке, чтобы написать диктант «Мой край – моя гордость». В нем содержится 30 вопросов, различной направленности, но напрямую касающихся нашей малой Родины.

Подобный краеведческий диктант проводится уже во второй раз.

ИСТОЧНИК KP.RU