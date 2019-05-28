В Мурманске ищут дом для собаки, которая несколько дней голодала на улице

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-28T15:04:03+03:00

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Отдохнуть хочется, а животное оставить некому? Значит, на улицу такого питомца. Судя по всему, именно такая судьба постигла годовалую собаку в Мурманске.

Потерянную и боязливую красавицу в красном ошейнике, похожую на лабрадора, в одном из районов города заметили еще несколько дней назад.

- По собаке было видно, что совсем недавно она была домашней. Первое время еще теплилась надежда, что она просто потерялась, но дни шли, а ситуация ухудшалась: животное сидело голодное, а аллергический дерматит в паху усиливался, - рассказывает волонтер Ирина Герц.

В итоге зоозащитники забрали бедняжку с улицы и окрестили Дорой. Сейчас она приходит в себя после человеческого предательства. Впереди собаку ждет лечение, вакцинация и стерилизация, а потом и поиски дома.

Правда, пока Дора ищет хотя бы временный кров. Если вы готовы помочь этой очаровательной девочке, смело звоните Ирине по телефону 8-953-301-44-66.

ИСТОЧНИК KP.RU