2019-05-28T14:17:31+03:00
Происшествия

В Мурманске фермер обманул государство на миллион рублей

Предприимчивый бизнесмен уже возместил ущерб, но судимости за мошенничество в особо крупном размере ему избежать не удалось
Елена МОЛОДЦОВА
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Оказалось, что сведения о количестве произведенной продукции, не соответствуют действительности.Оказалось, что сведения о количестве произведенной продукции, не соответствуют действительности.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Играть надо честно, даже если твой партнер целая область. В этом на собственном опыте убедился предприниматель из столицы Заполярья.

- В 2017 году бизнесмен, зная порядок и условия предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям региона, предоставил в министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области документы, содержащие заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения относительно количества произведенной и реализованной в 2017 году фермерским хозяйством продукции. В ведомстве заявку рассмотрели и предоставили предпринимателю из областного бюджета субсидию в 1,1 миллион рублей, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

Когда афера вскрылась, предприимчивый мурманчанин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Правда, отпираться бизнесмен не стал: во всем сознался и ущерб возместил. Но от уголовной ответственности его это все равно не спасло. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей и ограничение свободы на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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