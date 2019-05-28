Одиннадцатиклассницам в Мурманской области предложили на выпускной нарядиться в платья из мусора

СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-28T13:07:22+03:00

Платье из мусора выглядит куда красивее, чем звучит. Фото: Из Интернета

Тем самым северянки смогут побороться за поездку в один из лучших отелей Сочи

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Необычный флешмоб Waste and Beauty решили устроить в России для выпускниц. Ассоциация «Чистая страна» поддержала мусорную реформу и предложила одиннадцатиклассницам прийти на праздничный вечер в платьях из мусора. К такой необычной инициативе присоединился и региональный оператор по обращению с ТКО.

Для участия в проекте выпускницы должны облачиться в наряд из материалов, подходящих для вторичной переработки: бумаги, пластика или полиэтилена. Сфотографироваться в своем неповторимом платье, выставить снимок в Instagram с хештегами #экоплатье и #waste&beauty. Но и это еще не все: краткий рассказ о себе с описанием наряда, именем и фамилией участницы, названием городом, номером школы и ссылкой на пост в социальной сети необходимо отправить на электронный адрес: pressa@cleancountry.ru.

- Думаю, что если к акции присоединятся и юноши, отдав предпочтение не традиционным смокингам, а столь необычным костюмам, это не останется не замеченным, - говорит заместитель директора Мурманского филиала Управления отходами Виталий Измайлов.

Желающие принять участие в этом необычном флешмобе в столице Заполярья уже есть.

- Идея очень крутая. На выпускной в нашей школе идет всего 25 из 55 человек, поэтому мы устроим флешмоб на вручении аттестатов, - сообщила «КП» мама выпускницы гимназии №3 Наталья Козырь.

К слову, победительница всероссийского перформанса получит поездку в один из лучших отелей Сочи, а ее фото украсит обложку июльского номера экологического журнала «RRR». Подведение итогов - 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU