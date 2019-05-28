Дело о педофилии: в Карелии вынесли приговор директору музея и жителю Североморска

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-28T12:43:29+03:00

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По подозрению в педофилии директора Медвежьегорского музея Сергея Колтырина задержали в ноябре 2018 года. Тогда следствие полагало, что обвиняемый вместе с жителем Североморска Евгением Носовым совершили сексуальное насилие над 13-летним подростком. Позже историк даст признательные показания.

Вчера, 27 мая, Медвежьегорский районный суд Карелии вынес приговор по резонансному делу. Сергей Колтырин был признан виновным по трем инкриминируемым эпизодам, получив 9 лет колонии общего режима. Евгению Носову досталось больше – за четыре эпизода он получил 11 лет колонии также общего режима.

Карточка дела на сайте суда.

Отметим, что Носова обвинили по части 2 статьи 135 УК РФ, части 3 статьи 134, части 4 статьи 135 и части 5 статьи 135 УК РФ. Среди которых «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Половые сношения с лицом, не достигшим 14-летнего возраста».

Гособвинение требовало приговорить Сергея Колтырина и Евгения Носова к 16 и 18 годам колонии строгого режима соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU