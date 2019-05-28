В Апатитах догхантеры раскидали отраву в колбасе
В Мурманской области вновь активизировались догхантеры. На этот раз борцы с бездомными собаками устроили свою диверсию в Апатитах, правда, безуспешно.
- В академгородке моя собака нашла сюрприз. Взять не взяла, но мне показала. Я выкинула. Но не факт, что больше нигде нет этой гадости, - забила тревогу Алина Виноградова. – Пожалуйста, будьте осторожны, берегите своих питомцев! Надевайте им намордники, водите на поводках, а лучше – научите не подбирать ничего с земли! Кроме вас, их не защитит никто!
Но если в этот раз обошлось без жертв, то в феврале в Ловозере произошло массовое отравление домашних собак – за один вечер погибло сразу шесть питомцев. В полиции возбудили уголовное дело, но пока о результатах расследования говорить рано. Потом вспышка произошла в Зверосовхозе, а затем точечные случаи были в столице Заполярья.
ИСТОЧНИК KP.RU