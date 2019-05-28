2019-05-28T11:33:51+03:00
Происшествия

В Апатитах догхантеры раскидали отраву в колбасе

Опасную находку сделала собака, но есть «лакомство» отказалась
Елена МОЛОДЦОВА
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Кольбаса оказалась с ядом. Фото: Алина ВиноградоваКольбаса оказалась с ядом. Фото: Алина Виноградова
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В Мурманской области вновь активизировались догхантеры. На этот раз борцы с бездомными собаками устроили свою диверсию в Апатитах, правда, безуспешно.

- В академгородке моя собака нашла сюрприз. Взять не взяла, но мне показала. Я выкинула. Но не факт, что больше нигде нет этой гадости, - забила тревогу Алина Виноградова. – Пожалуйста, будьте осторожны, берегите своих питомцев! Надевайте им намордники, водите на поводках, а лучше – научите не подбирать ничего с земли! Кроме вас, их не защитит никто!

Но если в этот раз обошлось без жертв, то в феврале в Ловозере произошло массовое отравление домашних собак – за один вечер погибло сразу шесть питомцев. В полиции возбудили уголовное дело, но пока о результатах расследования говорить рано. Потом вспышка произошла в Зверосовхозе, а затем точечные случаи были в столице Заполярья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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