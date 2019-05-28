В Мурманске ищут свидетелей того, как на улице до смерти избили мужчину

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-28T10:54:43+03:00

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Паника среди горожан нарастает – на Кольский полуостров возвращаются 90-е годы. Напомним, посреди бела дня 26 мая в подъезде одного из домов на улице Хлобыстова в Мурманске неизвестный напал с ножом на 52-летнюю женщину из-за сережек. Теперь злодея ищут по всему городу. А уже вечером 27 мая стало известно о том, что в городе произошло еще одно ЧП.

- Ищем свидетелей избиения мужчины. 18 мая в районе дома №8 по проспекту Кольскому избили мужчину, моего друга. От полученных многочисленных травм его организм так и не смог оправиться, и вчера, 26 мая, друг скончался. Если у вас есть информация - пишите мне. Родные хотят справедливого суда над отморозками, - кинула клич в соцсетях Юлия Красовская.

Однако пока никто из очевидцев произошедшего так и не откликнулся, если не считать жителей окрестных домов, которые очень удивились, что в их районе случилась такая беды, а никто ничего не слышал. Зато трагическим инцидентом заинтересовались в правоохранительных органах.

- Из медицинского учреждения поступила информация о смерти мужчины. По данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства получения погибшим телесных повреждений, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

ИСТОЧНИК KP.RU