В Мурманске от отлова спасают брата погибшего под колесами джипа щенка

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-27T15:50:27+03:00

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Двух жизнерадостных малышей на одной из заправок на прибрежной автодороге в столице Заполярья мурманчанка приметила еще в конце марта. Но вскоре жизнь одного из братьев трагически оборвалась – щенка насмерть сбил джип, проезжающий мимо на полной скорости.

- После того случая второй малыш, которого мы окрестили Герой, сник. Он в постоянном стрессе: хвост все время поджат, своих собратьев он сторонится, а к людям хоть и тянется, но близко не подходит, - рассказывает мурманчанка Юлия Альбертовна. – Руководство АЗС, на которой он обитает, таким соседством крайне недовольно: Гера разбрасывает мусор из контейнера. На него вызвали отлов.

Волонтеры надеются поймать песика до того, как приедут сотрудники Центра временного содержания животных, но пока зоозащитники терпят фиаско. Уже две попытки с треском провалились. Но надежда умирает последней. Для Геры ищут передержку и желающих помочь в спасательной операции по поимке щенка. И тех, и других просят звонить Юлии по телефону 8-953-750-42-37 или писать в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU