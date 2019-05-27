2019-05-27T11:17:31+03:00
Общество

«Они убили Кенни»: рыбак из Мурманска опубликовал новое фото «монстра» со дна морского

На этот раз камера Романа Федорцова запечатлела анемона
Елена ЧУМАКОВА
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Морской анемон очень силньо напоминает того самого Кенни. Фото: Роман ФедорцовМорской анемон очень силньо напоминает того самого Кенни. Фото: Роман Федорцов
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Мурманский моряк Роман Федорцов, прославившийся фотографиями диковинных морских тварей, порадовал своих читателей новым шедевром. На этот раз попавших в кадр его камеры «монстр» похож на знаменитого Кенни.

- Заходим в Мурманск на выгрузку. Так что держите фото. Это морские анемоны (актинии) – хищные беспозвоночные животные. У них нет скелета. Опорную функцию у них берет на себя кишечная полость. На полюсе тела располагается щелевидный рот, окруженный венчиком щупалец. Их щупальца имеют жабры, которые являются ядовитыми. Хотя морские анемоны в основном ядовиты только для их добычи, но некоторые виды токсичны и для человека. Насчитывается более 1000 разновидностей. Питаются зоопланктоном, мидиями, рыбой, креветками. Морские анемоны питаются пищей и выделяют отходы жизнедеятельности через одно и тоже отверстие, - комментирует фото необычного обитателя морских глубин Роман Федорцов.

Кстати, моряк-фотограф отмечает, что анемон-Кенни случайно попал в трал судна, на котором работает Роман. Мурманчанин сделал несколько кадров «монстра» и выпустил его обратно, не причинив вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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