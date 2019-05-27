2019-05-27T09:10:10+03:00
Происшествия

Машиниста из Апатитов убило током в Ленинградской области

В момент вспышки 33-летний мужчина держался обоими руками за разные механизмы управления
Елена МОЛОДЦОВА
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Машинист электровоза погиб из-за вспышки.Машинист электровоза погиб из-за вспышки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вспышка и мгновенная смерть. Так закончился рейс на грузовом поезде до станции Яндеба, что в Ленинградской области, для 33-летнего машиниста. Мужчина был родом из Апатитов, а работал в локомотивном депо Волховстроя.

- Несчастный случай произошел около 13:00 22 мая на железнодорожном перегоне Янега – Яндеба. По словам помощника погибшего машиниста, буквально за секунду до трагедии погибший положил правую руку на контроллер для управления работой тяговых двигателей, а левую – на стоп-кран. В этот момент произошла вспышка, мужчину отбросило. Помощник применил экстренное торможение и попытался оказать пострадавшему первую помощь, но спасти коллегу не удалось, - сообщает портал 47news.ru.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается следственный комитет на транспорте Северо-Западного федерального округа. Детективы выехали на место и осмотрели кабину электровоза. Тело машиниста отправили в морг города Подпорожье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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