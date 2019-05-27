Мурманская областная детско-юношеская библиотека получит имя Валентины Махаевой

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-27T13:36:27+03:00

Символично, что такое значимое событие в жизни библиотеки пройдет в день профессионального праздника. Фото: правительство Мурманской области.

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Мало кто знает, но именно сегодня, 27 мая, в России отмечается День библиотекаря. Профессиональный праздник учрежден на официальном уровне – указом президента, начиная с 1995 года.

В Мурманске эту дату решили встретить по-особенному.

– В Общероссийский день библиотек в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке, расположенной на Буркова, 30 состоится церемония присвоения учреждению имени заслуженного работника культуры Валентины Павловны Махаевой, – рассказали в комитете по культуре и искусству Мурманской области.

Напомним, Валентины Махаевой - известного деятеля культуры - не стало в мае 2018 года. Вся ее жизнь была неразрывно связана с детско-юношеской библиотекой, бессменным руководителем которой она являлась более 40 лет.

– Валентину Павловну горячо любили и уважали многие поколения юных читателей и сотрудников, для которых она стала наставником. Ее высокий профессионализм, организаторские способности, глубокие знания специфики работы с детской аудиторией высоко оценены не только библиотекарями Заполярья. Имя ее известно очень многим как у нас в регионе, так и далеко за его пределами, – делятся своими воспоминаниями коллеги библиотекаря. – Приглашаем всех разделить с нами этот праздник.

Торжественная церемония состоится уже через несколько часов, в 15.00, на площадке перед зданием библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU