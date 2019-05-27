2019-05-27T08:27:20+03:00
Общество

В Териберке школьники привели в порядок батарею береговой обороны, которую расписали вандалы

Ребята закрасили непристойные рисунки и надписи, а заодно очистили от мусора территорию вокруг [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Ребята исправили последствия деятельности вандалов. Фото: Сельское поселение ТериберкаРебята исправили последствия деятельности вандалов. Фото: Сельское поселение Териберка
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Пока одни безобразничают, оскверняя непристойными надписями памятники Великой Отечественной, пусть и не внесенные в реестр охраняемых объектов, другие с готовностью и радостью исправляют за ними ошибки. 25 мая в Териберке у батареи береговой охраны 199-го отдельного артиллерийского дивизиона прошла экскурсия-субботник. Поработать и пополнить свои знания об истории приехали ученики 10Б класса Мурманской гимназии №10 и воспитанники Лодейненской средней школы. Напомним, в прошлом году четыре 100-милиммитровых орудия Б-24БМ, разработанных в начале 30-х годов и изначально предназначенных для установки на подводные лодки, желтой краской изуродовали какие-то вандалы.

- Я попытался перекрасить их в зеленый цвет, но не получилось. Потом узнал, что учитель из Мурманской гимназии №10 Роман Щукин хочет свозить своих учеников на экскурсию в Териберку. Я с ним связался, и мы решили совместить приятное с полезным: и об истории этого места рассказать, и порядок навести. Нас поддержала директор Лодейненской школы Олеся Ряжских, - рассказывает инициатор экскурсии-субботника Владимир Кичигин.

Школьникам было интересно побывать на местах боев Великой Отечественной войны. Они живо интересовались событиями, которые разворачивались здесь десятки лет назад, а потом споро взялись за работу и через пару часов изуродованные орудия были покрашены, а территория вокруг убрана. По словам Владимира Кичигина, мусора вокруг батареи почти не было. Результатом остались довольны все: и взрослые и дети.

В Териберке школьники привели в порядок батарею береговой обороны, которую расписали вандалы.Ученики Мурманской гимназии №10 и Лодейненской школы перекрасили батарею береговой обороны и навели порядок вокруг. Автор: Сельское поселение Териберка! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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