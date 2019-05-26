Президент наградил Марину Ковтун Орденом Дружбы
Орденом Дружбы награждаются за большой вклад в укрепление сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России. Этой чести 23 мая была удостоена и бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Награду в Екатерининском зале Кремля ей лично вручал президент Владимир Путин.
Stories в Instagram Марины Ковтун. Фото: instagram.com/kovtunmurman.
Напомним, в четверг глава государства встречался с бывшими руководителями регионов, чтобы поблагодарить их за работу, проделанную на местах. Он также попросил их поддержать своих преемников.
Орденов Дружбы были удостоены и иностранные гости. Например, посол Китая в России Ли Хуэй и президент FIFA Джованни Инфантино.
На следующий день стало известно, что все экс-губернаторы, приехавшие накануне в Кремль, трудоустроены. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако новое место работы Марины Ковтун широкой общественности до сих пор неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU