Президент наградил Марину Ковтун Орденом Дружбы

СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-26T12:32:41+03:00

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Орденом Дружбы награждаются за большой вклад в укрепление сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России. Этой чести 23 мая была удостоена и бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Награду в Екатерининском зале Кремля ей лично вручал президент Владимир Путин.

Stories в Instagram Марины Ковтун. Фото: instagram.com/kovtunmurman.

Напомним, в четверг глава государства встречался с бывшими руководителями регионов, чтобы поблагодарить их за работу, проделанную на местах. Он также попросил их поддержать своих преемников.

andreydabosin Я часто вспоминаю фразу: Как много людей, которые знают, как управлять страной! К сожалению, они уже работают. Таксистами или парикмахерами )) Так вот, я просто парикмахер. И с моего дивана не так очевидно, как со многих, как же ей управлять. Или своим городом, своим двором, подъездом. К чему я это? Вчера в Кремле Глава государства встретился с экс-губернаторами. Благодарил за работу. Марина Васильевна Ковтун награждена Орденом Дружбы. Назло злопыхателям, диванным экспертам, домашним следователям и прочим умникам! Я не эксперт, но уверен, что госнаграды такого уровня получают лишь истинные профессионалы и патриоты! P. S. : Власть не бывает хорошей и всем угодной. Это аксиома общества. Но прежде чем судить работу других, прежде стоит подумать о том, что ты сам способен сделать на своём месте. P. P. S. : @kovtunmurman Горжусь! Уважаю безмерно!!!

Орденов Дружбы были удостоены и иностранные гости. Например, посол Китая в России Ли Хуэй и президент FIFA Джованни Инфантино.

На следующий день стало известно, что все экс-губернаторы, приехавшие накануне в Кремль, трудоустроены. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако новое место работы Марины Ковтун широкой общественности до сих пор неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU