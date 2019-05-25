Из Североморска в Севастополь стартовал автопробег, посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

СЕГОДНЯ 18:41 2019-05-25T18:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

75 лет назад советские войска освободили от немецко-фашистских оккупантов Севастополь, в этом же время германские захватчики были разгромлена на далеком Крайнем Севера. Этим двум знаменательным датам и был посвящен автопробег, который стартовал 25 мая из Североморска в Севастополь.

- В автопробеге участвуют представители профсоюзных организаций Вооруженных сил Российской Федерации на 13 автомобилях и 2 мотоциклах. В дороге к ним присоединятся 11 экипажей из Воронежа, Саратова, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска, Севастополя и Хабаровска. Всего в автопробеге примут участие 67 человек, в том числе пять детей, самому младшему из которых шесть лет исполнится в пути, - сообщают в администрации Североморска.

Автоколонна проедет 3850 километров до Крыма через 12 регионов России, возлагая по дороге венки к подножьям мемориалов боевой славы. 2 июня участники планируют прибыть на Сапун-гору в Севастополе, а на следующий день доехать до Евпатории и передать гильзу с землей с мест линии обороны Заполярья.

ИСТОЧНИК KP.RU