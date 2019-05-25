2019-05-25T16:17:10+03:00
Дом. Семья

Под Мурманском полицейские спасли брошенного мамой бельчонка

Малыша накормили и временно приютили в кабинете начальника пресс-службы
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Малыш быстро освоился в кабинете Валерии Филипповой, но жить там постоянно не сможет - придется вернуться в лес. Фото: УМВД по Мурманской областиМалыш быстро освоился в кабинете Валерии Филипповой, но жить там постоянно не сможет - придется вернуться в лес. Фото: УМВД по Мурманской области
Изменить размер текста:

Тем, что зоозащитники спасают из беды братьев наших меньших, никого уже не удивишь. Но в этот раз на помощь оказавшемуся в беде бельчонку пришли полицейские.

- Под Мурманском недалеко от дачи наш шпиц обнаружил бельчонка. Малыш лежал на земле с полуприоткрытыми глазками. Мы попытались найти его маму, но, увы, поиски не увенчались успехом, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Бросить крошку в лесу на верную гибель, мурманчанка в погонах не решилась и забрала себе. Бельчонка накормили с пипетки молоком и поселили в пластиковой коробке в отделе областного главка МВД. Несмотря на то, что малыш быстро освоился в кабинете полицейского, как только он окрепнет и пройдет осмотр ветеринара, его вернут в естественную среду обитания – дикий зверь должен жить в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две мурманчанки поборются за корону красоты в конкурсе "Жемчужина России"
Из Североморска в Севастополь стартовал автопробег, посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
В Коле пьяная автоледи перевернулась у железнодорожного переезда
В Мурманске под колеса иномарки попала 6-летняя девочка, выбежавшая из подъезда
Опыт Андрея Чибиса по повышению эффективности работы главврачей и муниципалитетов изучат на федеральном уровне
Пятитонный камень из Мурманска украсил Аллею городов-героев России в Подольске
В аэропорту Мурманска спасатели отрабатывали аварийную посадку самолета
В Североморске в припаркованном автомобиле нашли труп
«Бронза» тоже победа: «Сборная Снежногорска» прошла в полуфинал Высшей лиги КВН
Недетский «последний звонок»: В Мурманске магазин и закусочная продавали алкоголь выпускникам
Соцсети: В Мурманске обстреляли автобус с пассажирами
В Апатитах сразу две школы переходят на пятидневку
Мурманчане лепят снеговиков на фоне зеленой травы
Из больницы выписали последнюю из пострадавших в авиакатастрофе рейса Москва - Мурманск в «Шереметьево»
Узбекистанец незаконно привез в Мурманск 600 иностранцев и отправился на 3,5 года в колонию
Мурманский почтальон стала одной из лучших по Северо-Западу
В Мурманск едет генпрокуратура, чтобы обсудить проблемы рыбной отрасли
Lexus в кювете: По дороге в Вологду мурманчанин уснул за рулем
В Териберке меньше чем за месяц ликвидируют две крупные свалки
Жильцам сгоревшего дома в Кандалакше выплатят по 26 тысяч рублей
Владимир Путин встретился с бывшим губернатором Мурманской области Мариной Ковтун
Бывшего полицейского из Мурманска судили за «полярки»