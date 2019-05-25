Под Мурманском полицейские спасли брошенного мамой бельчонка

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-25T16:17:10+03:00

Малыш быстро освоился в кабинете Валерии Филипповой, но жить там постоянно не сможет - придется вернуться в лес. Фото: УМВД по Мурманской области

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Тем, что зоозащитники спасают из беды братьев наших меньших, никого уже не удивишь. Но в этот раз на помощь оказавшемуся в беде бельчонку пришли полицейские.

- Под Мурманском недалеко от дачи наш шпиц обнаружил бельчонка. Малыш лежал на земле с полуприоткрытыми глазками. Мы попытались найти его маму, но, увы, поиски не увенчались успехом, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Бросить крошку в лесу на верную гибель, мурманчанка в погонах не решилась и забрала себе. Бельчонка накормили с пипетки молоком и поселили в пластиковой коробке в отделе областного главка МВД. Несмотря на то, что малыш быстро освоился в кабинете полицейского, как только он окрепнет и пройдет осмотр ветеринара, его вернут в естественную среду обитания – дикий зверь должен жить в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU