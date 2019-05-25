2019-05-25T19:31:33+03:00
Общество

Две мурманчанки поборются за корону красоты в конкурсе "Жемчужина России"

Финал состоится в Петрозаводске 29 июня
Мария ПАШЕНКОВА
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Сразу две мурманчанки борются за корону в Петрозаводске. Фото: Жемчужина РоссииСразу две мурманчанки борются за корону в Петрозаводске. Фото: Жемчужина России
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Жгучая брюнетка, русая или блондинка? Красавица с каким цветом волос сможет выиграть корону в конкурсе красоты "Жемчужина России"? Ответ на этот вопрос станет известен почти через месяц.

Конкурс проходит в Петрозаводске, но съезжаются на него девушки из разных регионов. Мурманск в этом году представляют сразу две северянки: Милана Лискевич и Полина Чернышова. Обе - участницы конкурса "Северная красавица" и обе в номинации "Мисс".

Уже сейчас их можно поддержать - скоро здесь стартует народное голосование. А главную красавицу, которой на голову оденут корону, назовут 29 июня в День города.

У "Жемчужины России" задача не только показать красоту девушек из разных уголков России, но и рассказать про их родные места. Так, каждая участница готовит визитку про свой край и должна уметь преподнести его особенности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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