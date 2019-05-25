В Коле пьяная автоледи перевернулась у железнодорожного переезда

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-25T17:40:06+03:00

А на Серебрянской дороге машина улетела в кювет и легла на крышу

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Вечер пятницы, плавно перетекший в не очень теплую субботнюю ночь, ознаменовался в Кольском районе полетами с переворотом. Открыли череду аварий последнего майского уикэнда жители Туманного.

- 24 мая на 42 километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС произошла авария. Несмотря на то, что трасса была сухая, машина ушла в кювет и перевернулась. Никто не пострадал, - сообщил об инциденте очевидец Олег Теребенин.

Несмотря на сухую дорогу, машина оказалась в кювете. Фото: Олег Теребенин

Мужчина посетовал на то, что у власти вечно не хватает на дорогу в Териберку денег. А вот в аварии, случившейся спустя несколько часов в Коле, винить администрацию бессмысленно. Дело не в дороге, а в водителе.

- Около 3:00 25 мая на 3 километре автодороги Кола – Мурмаши ВАЗ-21113 налетел на железнодорожный светофор и поворотный шлагбаум, после чего опрокинулся и остановился. За рулем находилась 29-летняя девушка, которая ехала со станции Кола в районный центр. Предположительно автоледи превысила скорость и не справилась с управлением, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева. – Прибывшие на место сотрудники госавтоинспеции установили, что девушка пьяна. Однако от освидетельствования она отказалась.

Правда, от ответственности автоледи это не спасло – протокол о ее нетрезвом заезде полицейские составили, и теперь ей придется некоторое время побыть в роли пешехода и подумать о своем поведении.

К слову, движение на переезде оказалось парализованным до тех пор, пока покореженного «железного коня» не эвакуировали с места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU