Опыт Андрея Чибиса по повышению эффективности работы главврачей и муниципалитетов изучат на федеральном уровне

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-25T09:14:37+03:00

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Врио губернатора Заполярья Андрей Чибис минувшую пятницу провел в очередной командировке в столицах, рассказывал о своей работе и просил поддержки в реализации своих смелых проектов. В первую очередь он принял участие в совете при полномочном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане в Санкт-Петербурге. Там Андрей Владимирович обсудил с коллегами повышение эффективности работы органов исполнительной власти и поделился подходом своей команды.

- Мы договорились о том, что подготовим индивидуальные показатели эффективности главам администраций муниципалитетов, главврачам и другим руководителям соцучреждений. С каждым будет подписано соглашение по персональным результатам, то есть за каждую цифру будет нести персональную ответственность конкретный человек. Таким образом, во-первых, ужесточаем контроль, а во-вторых, даем честную мотивацию: при выполнении показателей - премию, - рассказал Андрей Чибис.

Коллег подход нашего врио губернатора заинтересовал, и они будут изучать опыт Мурманской области. В Москве Чибис встретился с министром энергетики России Александром Новаком. Теперь в ведомстве у Заполярья есть персональный ответственный, который поможет разработать карту замещения мазута другими видами топлива и ремонта объектов теплоснабжения. Также чиновники обсудили возможность использования котельными электроэнергии по сниженным тарифам.

ИСТОЧНИК KP.RU