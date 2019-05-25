2019-05-25T09:14:37+03:00
Общество

Опыт Андрея Чибиса по повышению эффективности работы главврачей и муниципалитетов изучат на федеральном уровне

А в минэнерго для Мурманской области помогут разработать карту замещения мазута другими видами топлива
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Андрей Чибис попросил у Александра Новака персонального ответственного, который поможет снять регион с мазутной иглы. Фото: Из архива Андрея ЧибисаАндрей Чибис попросил у Александра Новака персонального ответственного, который поможет снять регион с мазутной иглы. Фото: Из архива Андрея Чибиса
Изменить размер текста:

Врио губернатора Заполярья Андрей Чибис минувшую пятницу провел в очередной командировке в столицах, рассказывал о своей работе и просил поддержки в реализации своих смелых проектов. В первую очередь он принял участие в совете при полномочном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане в Санкт-Петербурге. Там Андрей Владимирович обсудил с коллегами повышение эффективности работы органов исполнительной власти и поделился подходом своей команды.

- Мы договорились о том, что подготовим индивидуальные показатели эффективности главам администраций муниципалитетов, главврачам и другим руководителям соцучреждений. С каждым будет подписано соглашение по персональным результатам, то есть за каждую цифру будет нести персональную ответственность конкретный человек. Таким образом, во-первых, ужесточаем контроль, а во-вторых, даем честную мотивацию: при выполнении показателей - премию, - рассказал Андрей Чибис.

Коллег подход нашего врио губернатора заинтересовал, и они будут изучать опыт Мурманской области. В Москве Чибис встретился с министром энергетики России Александром Новаком. Теперь в ведомстве у Заполярья есть персональный ответственный, который поможет разработать карту замещения мазута другими видами топлива и ремонта объектов теплоснабжения. Также чиновники обсудили возможность использования котельными электроэнергии по сниженным тарифам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске под колеса иномарки попала 6-летняя девочка, выбежавшая из подъезда
Пятитонный камень из Мурманска украсил Аллею городов-героев России в Подольске
В аэропорту Мурманска спасатели отрабатывали аварийную посадку самолета
В Североморске в припаркованном автомобиле нашли труп
«Бронза» тоже победа: «Сборная Снежногорска» прошла в полуфинал Высшей лиги КВН
Недетский «последний звонок»: В Мурманске магазин и закусочная продавали алкоголь выпускникам
Соцсети: В Мурманске обстреляли автобус с пассажирами
В Апатитах сразу две школы переходят на пятидневку
Мурманчане лепят снеговиков на фоне зеленой травы
Из больницы выписали последнюю из пострадавших в авиакатастрофе рейса Москва - Мурманск в «Шереметьево»
Узбекистанец незаконно привез в Мурманск 600 иностранцев и отправился на 3,5 года в колонию
Мурманский почтальон стала одной из лучших по Северо-Западу
В Мурманск едет генпрокуратура, чтобы обсудить проблемы рыбной отрасли
Lexus в кювете: По дороге в Вологду мурманчанин уснул за рулем
В Териберке меньше чем за месяц ликвидируют две крупные свалки
Жильцам сгоревшего дома в Кандалакше выплатят по 26 тысяч рублей
Владимир Путин встретился с бывшим губернатором Мурманской области Мариной Ковтун
Бывшего полицейского из Мурманска судили за «полярки»