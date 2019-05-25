Пятитонный камень из Мурманска украсил Аллею городов-героев России в Подольске

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-25T08:59:47+03:00

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В подмосковном Подольске местный житель создает уникальный сад камней. Последние два года Виктор Макаров колесит по России, выискивая пятитонные экспонаты для своей Аллеи городов-героев, которая должна появиться у дома №11 по улице Генерала Смирнова к 75-летию Великой Отечественной войны. За два года вдохновитель проекта, который участвует в конкурсе на соискание президентского гранта, собрал уже шесть камней. Пятитонные красавцы-гиганты прибыли из Севастополя, Керчи, Тулы, Смоленска и Новороссийска. Последний экспонат на днях привезли из города-героя Мурманска.

- Точное название камня тоналит-трондьемит-гранодиоритовый гнейс с пегматитовыми жилами. Его нашли недалеко от столицы Заполярья у месторождения «Озеро Ольховое» в Кольском районе, - рассказывает Виктор Макаров. – Затянулся и процесс доставки пятитонного валуна из-за неблагоприятных погодных условий. Как только снег сошел и автокран смогу подъехать к камню, его погрузили в грузовик и отправили в Подольск.

Теперь мурманский валун-великан украшает Подмосковье. А Виктору Макарову осталось доставить в Подольск еще три камня из Санкт-Петербурга, Волгограда и Москвы. Однако автор проекта надеется, что успеет украсить свою Аллею городов-героев экспонатами из Бреста, Минска, Киева и Одессы.

ИСТОЧНИК KP.RU