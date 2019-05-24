2019-05-24T18:06:47+03:00
Происшествия

В аэропорту Мурманска спасатели отрабатывали аварийную посадку самолета

По легенде учений, борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Светлана УФИМЦЕВА
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В аэропорту состоялось тактико-специальное учение. Фото: ГУ МСЧ России по Мурманской области.В аэропорту состоялось тактико-специальное учение. Фото: ГУ МСЧ России по Мурманской области.
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Мурманская область до сих пор приходит в себя после катастрофы 5 мая, когда в «Шереметьево» при экстренной посадке загорелся Sukhoi Superjet-100. Рейс SU-1492, выполнявшийся из Москвы в Мурманск, послужил причиной для многочисленных проверок и заставил еще раз каждого из нас задуматься о своей безопасности.

В ряде регионов на днях прошли тактико-специальные учения, на которых сотрудники экстренных служб и ведомств отрабатывали чрезвычайные ситуации. Так, в Самарской области тушили горящий Ту-134. По легенде, изначально он пропал с радаров, выполняя рейс в столицу.

В Мурманске разыграли другой сценарий – самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Проходили учения на территории аэропорта и для ликвидации последствий аварийной посадки привлекли все необходимые силы.

Фото: ГУ МСЧ России по Мурманской области.

Фото: ГУ МСЧ России по Мурманской области.

– Отрабатывались и совершенствовались организация и проведение работ аварийно-спасательной команды аэропорта «Мурманск» во взаимодействии с пожарными подразделениями, формированиями других министерств и ведомств. Еще одна цель данных учений – это совершенствование практических навыков руководящего состава и проверка умения инженерно-технического персонала аэропорта организовать эвакуацию воздушного судна, – сообщили в пресс-службе МЧС Мурманской области. – И все поставленные задачи были выполнены.

Следует отметить, что работники экстренных служб региона должны постоянно совершенствовать свои навыки и находиться в состоянии полной боевой готовности. Поэтому специальные учения проводятся на регулярной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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