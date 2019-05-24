Мурманчане лепят снеговиков на фоне зеленой травы

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-24T14:10:20+03:00

За этот месяц теплые дни в Мурманской области можно пересчитать по пальцам. Фото: Елена Ястребова.

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Небесная канцелярия традиционно радует мурманчан снегом в конце мая - начале июля. В 2017 году стихия больше остальных городов накрыла Кировск, Мончегорск и Заполярный, в 2018-м – Апатиты, Мурмаши и Колу.

Настала очередь Мурманска. В редакцию прислали фото майских снеговиков на фоне зеленой травы.

– Сегодня утром поехала на работу в снежный заряд. Так захотелось слепить снеговиков, заодно и настроение поднять себе и окружающим. Слепила из того, что было: 10 минут и зимние персонажи готовы. Правда, получилось сделать только миниатюрные копии, которые обосновались теперь на Шолохова, – рассказала «КП» Елена Ястребова.

Фото: Елена Ястребова.

Простоят творения мурманчанки недолго. Синоптики обещают - в ближайшие дни на смену снегу придут дожди.

– Начиная с 25 мая, с южных районов Скандинавии в северном направлении начнет смещаться теплый циклон, оттесняя холодные воздушные массы в Баренцево море. Такие циклоны, если они смещаются через Кольский полуостров, какое-то время обуславливают северо-восточный, северный ветер, который характерен для теплого времени года в нашем регионе, – пояснила начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Елена Дмитриевна также добавила, что если говорить про температуру, то по предварительному анализу, мы будем находиться в пределах климатической нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU