Из больницы выписали последнюю из пострадавших в авиакатастрофе рейса Москва - Мурманск в «Шереметьево»

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-24T13:14:42+03:00

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Спустя 19 дней после того, как в столичном аэропорту «Шереметьево» совершил жесткую посадку рейс СУ1492, следовавший из Москвы в Мурманск, последнюю из девяти пострадавших отпустили из больницы домой.

- Сегодня, 24 мая, была выписана последняя пациентка, пострадавшая в авиакатастрофе в «Шереметьево». Ей был проведен весь комплекс необходимых процедур. Дальше она будет наблюдаться у терапевта и пульмонолога по месту жительства. Ей также рекомендовано санаторно-курортное лечение, - сообщил «РИА-Новости» руководитель Ожогового центра НМИЦ хирургии имени Вишневского Андрей Алексеев.

Напомним, при приземлении Sukhoi Super Jet 100 загорелся. 41 человек из 78, находившихся на борту, погибли. 37 россиянам удалось спасти, при этом девять их них оказались в больницах Москвы. Один был направлен на лечение Медцентра ФМБА, здоровьем других занялись медики из НИИ скорой помощи имени Склифосовского и НМИЦ имени Вишневского.

ИСТОЧНИК KP.RU