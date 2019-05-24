Узбекистанец незаконно привез в Мурманск 600 иностранцев и отправился на 3,5 года в колонию

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-24T12:15:06+03:00

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Поток мигрантов, желающих работать в России пусть и на Крайнем Севере, не иссякает, а оформить по закону все необходимые разрешительные документы - задача не из легких. И тогда на помощь приходят предприимчивые граждане. Один из них - 43-летний уроженец Узбекистана Саид Исроилов - отправился в колонию общего режима на 3 года и 6 месяцев за то, что вместе с двумя товарищами организовал незаконное прибытие иностранных граждан в Российскую Федерацию (пункт «а» части 3 статьи 322.1 УК РФ - Ред.).

- С января 2016 года по октябрь 2017-го организованная группа обеспечила прибытие в Мурманск свыше 600 иностранцев. За денежное вознаграждение на общую сумму 3 миллиона 169 тысяч рублей они подготовили не менее 929 комплектов документов для незаконного пребывания мигрантов в нашей стране и еще 191 комплект – для продления срока пребывания, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Правда, сам Саид Исроилов и его адвокат посчитали такое наказание слишком строгим и подали апелляцию с просьбой снизить срок лишения свободы. Но служители Фемиды оказались непреклонны. Кстати, в ближайшее время подельники узбекистанца также предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU